На Херсонщині підліток виготовляв фальшиві гроші

На Херсонщині підліток виготовляв фальшиві гроші

18:00 28.06.2017
На Херсонщині підліток виготовляв фальшиві гроші

16-річний студент зі Скадовського району друкував фальшиві купюри номіналом 200 та 500 гривень на кольоровому принтері. Фото грошей знайшов в Інтернеті. Збувала фальшивки його 16-річна дівчина у пляжних кіосках та магазинах. 

Працівники Скадовського відділення поліції провели санкціонований обшук в будинку студента. Вилучили системний блок персонального комп’ютера, кольоровий принтер, а також готові до збуту купюри номіналом 200 та 500 гривень, роздруковані на листах А4.

Банкноти направлені на дослідження.

 

Підлітку може загрожувати позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

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