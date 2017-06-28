На Чернігівщині літній чоловік жахливо загинув через власну необачність

О 07:46 до Служби порятунку "101" у Козелецькому районі надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Чемер, що за 24 кілометри від райцентру.

За викликом до місця події оперативно прибуло відділення 5-ої Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці о 08:12 пожежу локалізували, а о 08:14 остаточно ліквідували. В ході гасіння в одній з кімнат будинку біля ліжка рятувальники виявили тіло 73-річного власника помешкання без ознак життя.

За попередніми даними, причиною трагедії послужила необережність загиблого під час паління.

До ліквідації пожежі залучалося 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця спеціальної техніки. Вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Чернігівській області