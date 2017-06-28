На Львівщині повідомлено про підозру членам банди крадіїв

На Львівщині повідомлено про підозру членам банди крадіїв

11:00 28.06.2017
На Львівщині повідомлено про підозру членам банди крадіїв

За процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури слідчими Дрогобицького відділу поліції Головного управління Нацполіції у Львівські області повідомлено про підозру групі з числа трьох осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 345 КК України.

Зазначимо, що останні шляхом віджиму металопластикового вікна проникли в приватний будинок в с. Меденичі, Дрогобицького району, звідки таємно викрали грошові кошти в сумі 1,3 тис доларів США та золоті вироби, чим завдали матеріальну шкоду потерпілому на загальну суму приблизно 45 тис гривень.

В подальшому, під час затримання вони чинили опір та нанесли трьом працівникам правоохоронного органу, які були при виконанні, легкі тілесні ушкодження.

Наразі вказаним особам Дрогобицьким міськрайонним судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 59 діб без визначення розміру застави.

За вчинення вказаних кримінальних правопорушень зловмисникам загрожує покарання до 6 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області

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