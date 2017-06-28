На Закарпатті поліція розшукала втікача, який зламав руку товаришеві

На Закарпатті поліція розшукала втікача, який зламав руку товаришеві

23:00 28.06.2017
На Закарпатті поліція розшукала втікача, який зламав руку товаришеві

Співробітники Тячівського відділу поліції розшукали чоловіка, який переховувався від правоохоронців після нанесення тілесних ушкоджень своєму приятелеві.

В поліцію звернулися медики Тячівської районної лікарні з повідомленням про пацієнта, який звернувся за допомогою із переломом лівої руки. Слідчо-оперативна група на місці події з’ясувала, що тілесні ушкодження потерпілому наніс його товариш. Чоловіки посварилися, а потім побилися.

Підозрюваний спробував переховувався від правоохоронців, проте співробітники Тячівського відділу поліції розшукали чоловіка. Його опитано та зобов’язано явкою в Тячівський районний суд.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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