На Закарпатті поліція розшукала втікача, який зламав руку товаришеві
На Закарпатті поліція розшукала втікача, який зламав руку товаришеві
Співробітники Тячівського відділу поліції розшукали чоловіка, який переховувався від правоохоронців після нанесення тілесних ушкоджень своєму приятелеві.
В поліцію звернулися медики Тячівської районної лікарні з повідомленням про пацієнта, який звернувся за допомогою із переломом лівої руки. Слідчо-оперативна група на місці події з’ясувала, що тілесні ушкодження потерпілому наніс його товариш. Чоловіки посварилися, а потім побилися.
Підозрюваний спробував переховувався від правоохоронців, проте співробітники Тячівського відділу поліції розшукали чоловіка. Його опитано та зобов’язано явкою в Тячівський районний суд.
За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області