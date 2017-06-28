У Львові серед білого дня бандити з газовим балончиком пограбували людину

У Львові серед білого дня бандити з газовим балончиком пограбували людину

19:02 28.06.2017
У Львові серед білого дня бандити з газовим балончиком пограбували людину

Близько 15:30 у під’їзді одного з будинків по вулиці Шота Руставелі на 53-річного львів’янина напали двоє чоловіків, та, скориставшись газовим балончиком, відібрали його гаманець, у якому були гроші – тисяча гривень.

Працівники Управління карного розшуку Головного управління Нацполіції Львівщини встановили особи нападників. Ними виявились двоє львів’ян віком 22 та 18 років. Обидвох правоохоронці затримали в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для них міру запобіжного заходу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.187 (розбій) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці перевіряють причетність затриманих до скоєння інших злочинів.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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