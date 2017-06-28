На Львівщині шахраї ошукали пенсіонерку на 117 000 гривень

У Буське відділення поліції надійшла заява від 63-річної мешканки одного із сіл району про те, що невідомі особи у шахрайський спосіб заволоділи її грошовими коштами.

За словами потерпілої, близько 03:30 до неї зателефонував чоловік, який представився працівником поліції. Він повідомив, що син пенсіонерки скоїв ДТП, внаслідок чого потерпіли люди. І для того, щоб винуватець не був притягнений до кримінальної відповідальності, необхідні кошти на їх лікування.

Жінка погодилася на пропозицію і віддала двом чоловікам, які прийшли в обумовлене місце зустрічі, 117 000 гривень. Невдовзі після цього пенсіонерка дізналася, що її син нікого не травмував і жодних ДТП не вчиняв.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Статтею передбачене покарання включно до обмеження волі на строк до трьох років.

Працівники поліції встановлюють особи зловмисників, проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області