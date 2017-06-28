У Кривому Розі під час пожежі в останню мить врятовано дитину

О 01:28 на номер Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в багатоквартирному житловому будинку на вулиці Маршака в місті Кривий Ріг.

За вказаною адресою було направлено по одному відділенню 16 та 12 державних пожежно-рятувальних частин ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області та відомчої пожежної частини «Північний ГЗК».

Прибувши на місце виклику, рятувальники під час розвідки встановили, що пожежа виникла в спальні двокімнатної квартири на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

У складі ланки газодимозахисної служби вогнеборці одразу приступили до рятування людей та ліквідації пожежі. Під час гасіння пожежі вогнеборці винесли на руках сходовою клітиною із задимленої кімнати 4-річного хлопчика. Врятований внаслідок пожежі не постраждав, тому батьки хлопчика відмовилися від його госпіталізації.

Локалізувати полум’я вогнеборцям вдалося о 01:52, а повністю загасити його – о 01:58.

Вогнем пошкоджено меблі та домашні речі в спальній кімнаті на площі 20 м2.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області