У Кривому Розі під час пожежі в останню мить врятовано дитину
У Кривому Розі під час пожежі в останню мить врятовано дитину
О 01:28 на номер Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в багатоквартирному житловому будинку на вулиці Маршака в місті Кривий Ріг.
За вказаною адресою було направлено по одному відділенню 16 та 12 державних пожежно-рятувальних частин ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області та відомчої пожежної частини «Північний ГЗК».
Прибувши на місце виклику, рятувальники під час розвідки встановили, що пожежа виникла в спальні двокімнатної квартири на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.
У складі ланки газодимозахисної служби вогнеборці одразу приступили до рятування людей та ліквідації пожежі. Під час гасіння пожежі вогнеборці винесли на руках сходовою клітиною із задимленої кімнати 4-річного хлопчика. Врятований внаслідок пожежі не постраждав, тому батьки хлопчика відмовилися від його госпіталізації.
Локалізувати полум’я вогнеборцям вдалося о 01:52, а повністю загасити його – о 01:58.
Вогнем пошкоджено меблі та домашні речі в спальній кімнаті на площі 20 м2.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області