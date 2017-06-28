На Одещині чоловіка судитимуть за активну торгівлю психотропами

Прокуратура Одеської області скерувала до суду обвинувальний акт стосовно громадянина за ч. 2 ст. 305 та ч. 3 ст. 307 КК України. Досудове розслідування здійснювали слідчі УСБУ в Одеській області.

Чоловік обвинувачується у контрабанді небезпечної психотропної речовини та її незаконному зберіганні з метою збуту в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб.

Установлено, що у 2016 році обвинувачений замовив через мережу Інтернет небезпечні психотропи – МДМА.У подальшому відправник для приховання забороненої речовини від митного контролю замаскував 52 пігулки та надав відправленню вигляд простого поштового листа.

Під час митного контролю вказані психотропні речовини виявлено та у подальшому вилучено співробітниками УСБУ в області. Наразі обвинувальний акт скеровано до Київського районного суду м. Одеси для розгляду по суті.

За матеріалами прес-служби прокуратури Одеської області