На Вінниччині двоє підлітків обікрали сільський магазин

На Вінниччині двоє підлітків обікрали сільський магазин

00:02 29.06.2017
На Вінниччині двоє підлітків обікрали сільський магазин

У Бершадському районі працівники поліції затримали двох 15 та 16-річних підлітків, які обікрали сільський магазин. З приміщення торгівельного закладу зловмисники винесли 1000 гривень, цукерки та 2 пачки морозива.

До поліції надійшло повідомлення про крадіжку грошей та продуктів харчування з магазину у селі Баланівка Бершадського районі.

Як розповів керівник місцевої поліції В’ячеслав Лялюцький, в ході проведення першочергових оперативних заходів поліцейські встановили, що до крадіжки причетні двоє неповнолітніх місцевих жителів віком 15 та 16 років. Хлопці ніколи не потрапляли в поле зору поліцейських.

Правопорушники пошкодили замок на вхідних дверях магазину та винесли з приміщення торгівельного закладу тисячу гривень, цигарки, цукерки та 2 морозива.

У неповнолітніх правопорушників працівники поліції вилучили  залишки викрадених коштів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 КК України (крадіжка). Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк до 6 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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