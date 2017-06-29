Підозрюваного у вбивстві таксиста затримала поліція Рівненщини

Підозрюваного у вбивстві таксиста затримала поліція Рівненщини

06:44 29.06.2017
Підозрюваного у вбивстві таксиста затримала поліція Рівненщини

35-річному рівнянину повідомили про підозру у скоєнні злочину. Наразі він під цілодобовим домашнім арештом.

Про зникнення сина 57-річна мати повідомила до поліції ще 15 червня. Вже невдовзі поблизу села Здовбиця поліцейські виявили автомобіль «BMW 523», на якому 31-річний рівнянин надавав послуги таксі. Неподалік у полі знайшли і тіло чоловіка із ножовим пораненням грудної клітки та закривавлений ніж.

Проведеними слідчими та розшуковими заходами поліцейським вдалося вийти на слід зловмисника. Ним виявився знайомий загиблого 35-річний житель обласного центру. Чоловік має сім’ю та раніше не судимий.

Рівнянину повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Судом йому обрано міру запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту з електронним засобом контролю.

Чоловік запевняє правоохоронців, що не мав наміру позбавляти життя свого знайомого, а лише захищався. З його слів, сутичка між ними виникла через борг. Однак усі обставини по справі встановлюватимуть правоохоронці у ході досудового розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

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