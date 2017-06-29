На Закарпатті чоловік загинув від вогнепального поранення у голову

На Закарпатті чоловік загинув від вогнепального поранення у голову

07:40 29.06.2017
На Закарпатті чоловік загинув від вогнепального поранення у голову

Співробітники Виноградівського відділення поліції з’ясовують обставини загибелі місцевого жителя у результаті вогнепального поранення.

Днями до поліції надійшло повідомлення від лікаря «швидкої допомоги», який повідомив про смерть пацієнта внаслідок отриманого вогнепального поранення. Подія сталась між селами Гудя та Хижа Виноградівського району.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що загиблий – 29-річний житель смт. Королево. Його ненароком поранив у голову з вогнепальної зброї його 24-річний знайомий.

Співробітники Виноградівського відділення поліції з’ясовують обставини нещасного випадку та визначають правову кваліфікацію даної події.

Чоловіка, який застрелив знайомого, затримано.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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