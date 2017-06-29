У Львові водій іномарки збив людину, залишив машину та втік

У Галицький відділ поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Винниченка о 06:33 водій автомобіля «Фольксваген Гольф» на пішохідному переході наїхав на 55-річного львів’янина та залишив місце пригоди.

Травмований чоловік доставлений до лікарні з діагнозом: струс головного мозку, забійна рана тім’яної ділянки, закритий перелом ребер, закритий перелом лівої ключиці та забій поперекового відділу хребта.

Правоохоронці виявили автомобіль, котрим було вчинено наїзд, на вулиці Довбуша. Встановлюється особа зловмисника, який знаходився за його кермом і скоїв ДТП.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Санкція статті передбачає покарання включно до обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області