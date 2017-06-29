У Львові тренера тренажерного залу вдарили по голові грифом ві штанги

У Львові тренера тренажерного залу вдарили по голові грифом ві штанги

18:30 29.06.2017
У Львові тренера тренажерного залу вдарили по голові грифом ві штанги

У Залізничний відділ поліції надійшло повідомлення про те, що в тренажерному залі чоловік травмував тренера, 26-річного місцевого мешканця.

Правоохоронці встановили, що між потерпілим та раніше судимим 31-річним львів’янином виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час неї зловмисник схопив металевий гриф штанги вагою 7 кілограмів та вдарив ним тренера по голові.

Внаслідок цього останній отримав тілесні ушкодження і доставлений до лікарні з діагнозом: перелом лобної кістки, черепно-мозкова травма та забій головного мозку.   

Попередньо вчинений злочин кваліфікується за ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Розслідування події триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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