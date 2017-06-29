На Львівщині під час ДТП постраждали один з водіїв та його дитина

На Львівщині під час ДТП постраждали один з водіїв та його дитина

19:30 29.06.2017
На Львівщині під час ДТП постраждали один з водіїв та його дитина

У Мостиське відділення поліції надійшла інформація про те, що на вулиці Шевченка у райцентрі сталася дорожньо-транспортна пригода.

Правоохоронці попередньо встановили, що водій автомобіля «Фольксваген Т4», 36-річний місцевий мешканець, не впорався із керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом «Пежо Боксер» під керуванням 40-річного жителя міста Дрогобич.

Водій «Фольксвагену» внаслідок ДТП отримав забій грудної клітки, а його 9-річний син - відкриту черепно-мозкову травму та забійно-різану рану чола. Обидва госпіталізовані у районну лікарню.

Наразі встановлюються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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