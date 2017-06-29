У Вінниці чоловіка затримали за підозрою у звірячому вбивстві матері

У Вінниці чоловіка затримали за підозрою у звірячому вбивстві матері

08:22 29.06.2017
У Вінниці чоловіка затримали за підозрою у звірячому вбивстві матері

Працівники поліції Лівобережного відділення поліції за підозрою у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень затримали 36-річного вінничанина. Чоловік до смерті побив свою матір.

Як розповів керівник Лівобережного відділення поліції Роман Андрущак, до поліції надійшло повідомлення про смерть пенсіонерки. В ході проведення судово-медичної експертизи з’ясувалось, що літня жінка померла внаслідок численних побоїв. Встановити винуватця трагедії поліцейським вдалося за декілька годин. Ним виявився 36-річний син загиблої.

Поліцейські затримали підозрюваного в процесуальному порядку. Чоловік раніше не притягувався до кримінальної відповідальності та не зміг пояснити причину свого вчинку.

Зараз вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі. Ведуться слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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