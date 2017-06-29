У Києві п’яний дебошир напав на поліцейського
У Києві п’яний дебошир напав на поліцейського
До чергової частини Голосіївського району столиці надійшло повідомлення про те, що у гуртожиток на Червонопрапорній намагається потрапити чоловік, який гучно лається.
Прибувши на місце події, правоохоронці звернулися до агресивного чоловіка та з’ясували, що напередодні він побився з невстановленими особами, після чого вирішив зайти у гуртожиток.
Працівники полку поліції особливого призначення №1 попросили порушника вийти за територію гуртожитку та припинити галас. Однак зловмисник у стані алкогольного сп’яніння продовжував кричати, нецензурно лаятися та вдарив при цьому старшого сержанта поліції в обличчя.
У відповідь правоохоронці застосували до нападника прийоми рукопашного бою та спецзасоби.
З’ясувалось, що правопорушник – 30-річний уродженець Черкащини, який раніше не мав проблем із законом.
За матеріалами ВК ГУНП у Києві