У Києві п’яний дебошир напав на поліцейського

У Києві п’яний дебошир напав на поліцейського

08:40 29.06.2017
У Києві п’яний дебошир напав на поліцейського

До чергової частини Голосіївського району столиці надійшло повідомлення про те, що у гуртожиток на Червонопрапорній намагається потрапити чоловік, який гучно лається.

Прибувши на місце події, правоохоронці звернулися до агресивного чоловіка та з’ясували, що напередодні він побився з невстановленими особами, після чого вирішив зайти у гуртожиток.

Працівники полку поліції особливого призначення №1 попросили порушника вийти за територію гуртожитку та припинити галас. Однак зловмисник у стані алкогольного сп’яніння продовжував кричати, нецензурно лаятися та вдарив при цьому старшого сержанта поліції в обличчя.

У відповідь правоохоронці застосували до нападника прийоми рукопашного бою та спецзасоби.

З’ясувалось, що правопорушник – 30-річний уродженець Черкащини, який раніше не мав проблем із законом.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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