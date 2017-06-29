Поліція Києва: у квартирі застреленого іноземця знайдено автоматичну зброю

До чергової частини Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення про те, що у квартирі багатоповерхівки знайдено тіло чоловіка із слідами насильницької смерті. На адресу негайно виїхала поліція, аби з’ясувати обставини події.

По прибуттю правоохоронці опитали знайомих потерпілого, які розповіли: 27-річний громадянин іншої держави орендував квартиру у будинку на вулиці Голосіївський і з вчорашнього дня перестав виходити на зв'язок. Коли потрапили у помешкання, то знайшли тіло чоловіка із вогнепальними пораненнями голови, грудної клітини та руки.

Під час огляду квартири поліцейські виявили та вилучили сумку, в якій знаходились предмети, схожі на автомат Калашникова, пістолет ТТ та патрони до них. Також правоохоронці знайшли предмет, схожий на пістолет Макарова, із якого імовірно були скоєні постріли. Виявлені речі вилучили та направили на експертизу.

Даний факт належним чином зареєстрований. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження та з’ясовуються обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві