Двоє людей загинули та п’ятеро поранені внаслідок ДТП на Миколаївщині

Двоє людей загинули та п’ятеро поранені внаслідок ДТП на Миколаївщині

09:42 29.06.2017
Двоє людей загинули та п’ятеро поранені внаслідок страшної ДТП на Одещині

ДТП сталася за участі автомобілів «Рено Преміум» та «ВАЗ 21099». В результаті ДТП загинули водій «ВАЗ 21099», 31-річний мешканець Миколаєва, та 24-річний пасажир, що їхав на передньому сидінні «ВАЗу».

Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, попередньо встановила, що на 125 км. автодороги М-14 «Одеса-Новоазовськ» автомобіль «ВАЗ 21099» з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з «Рено Преміум».

В автомобілі «ВАЗ 21099» знаходилось шестеро людей разом з водієм, в автомобілі «Рено Преміум» - один водій, 22-річний мешканець Кіровоградської області.

До лікарні швидкої допомоги у Миколаєві із тілесними ушкодженнями були доставлені четверо пасажирів «ВАЗ 21099» від 20 до 26 років.

Водію автомобіля «Рено Преміум» медичну допомогу надано на місці події, від госпіталізації він відмовився.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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