Жителя Миколаївщини підозрюють у вбивстві рідного брата

Подія сталась у с. Кінецьпіль Первомайського району. Двоє братів, проживаючи разом, систематично вживали спиртні напої.

Під час чергового такого відпочинку, не змогли поділити оковиту, і 51-річний чоловік вдарив свого меншого брата ножем.

Так, до Первомайського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що у сусідньому будинку він виявив закривавлене тіло свого знайомого.

За адресою, зазначеною заявником, в будинку лежав чоловік, який не подавав ознак життя. Експерт, оглянувши тіло померлого, виявив колото-різану рану грудної клітки.

Протягом кількох годин правоохоронці встановили причетність 51-річного брата потерпілого до вказаного злочину. Чоловік зізнався у скоєному та розповів, що того вечора, під час вживання алкогольних напоїв, вони з братом не поділили горілку та між ними виник конфлікт. Роздратований чоловік схопив зі столу ніж та вдарив ним свого родича. Після чого той впав на підлогу та не подавав ознак життя.

Тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи. На місці події поліцейські вилучили знаряддя злочину та направили його на дослідження до Миколаївського НДЕКЦ МВС.

За узгодженням із місцевою прокуратурою 51-річному чоловіку оголошено про підозру у вчиненні злочину.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області