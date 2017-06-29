У Харкові поліція перевіряє заяву, щодо розбещення дітей власним батьком

До Московського відділу поліції звернулась 43-річна річна мешканка Харкова із заявою про те, що її чоловік нібито скоює розпусні дії по відношенню до спільних дітей – хлопчиків 5 та 8 років.

Встановлено, що батьки дітей перебувають у процесі розлучення.

Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст.156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.

Перевірка триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області