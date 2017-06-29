На Харківщині пенсіонер порізав дружину та наклав на себе руки

На Харківщині пенсіонер порізав дружину та наклав на себе руки

10:40 29.06.2017

Напередодні, близько 02:15 до хірургічного відділення Кегичівської ЦРЛ з місця мешкання в смт Кегичівка була доставлена 70-річна жінка з різаними ранами тулубу. Лікарі оцінюють стан здоров'я як тяжкий.

Працівниками поліції встановлено, що під час сварки тілесні ушкодження дружині наніс її чоловік.

Працівниками поліції під час оперативно-розшукових заходів в сараї, який розташований на території домоволодіння за місцем мешкання, виявлено тіло 81-річного пенсіонера. Він покінчив життя самогубством через повішення.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою "самогубство", ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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