Харківська поліція вже знає, хто саме вбив студента-іноземця

Підозрюваним у вбивстві виявився 27-річний житель Харкова, який наразі переховується від правоохоронних органів. Зараз вирішується питання про оголошення його у розшук.

Нагадаємо, 26 червня вночі до Київського відділу поліції надійшло повідомлення, що на дорозі біля будинку на вулиці Сумській виявлено тіло іноземного громадянина з проникаючим ножовим пораненням.

У скоєнні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється 27-річний мешканець Харкова, який, перебуваючи навпроти будинку, де розташоване кафе, в ході сварки наніс студенту удар ножем в область лівого стегна.

У зв’язку із переховуванням підозрюваного від органів досудового розслідування повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, вручено його матері.

На даний час комплекс оперативно-слідчих дій триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області