На Донеччині педофіл зняв на відео власні розпусні дії щодо двох дітей

Дві родини разом із своїми доньками, яким 6 і 9 років, познайомились з чоловіком. Спочатку він був дружелюбний, пригощав дорослих та їх дітей. Відвівши дівчат, нібито за морозивом, почав вчинювати стосовно них розпусні дії.

Налякані діти розповіли батькам, які викликали поліцію. Зловмисник притягується до кримінальної відповідальності, а з малечею працюють психологи.

Слідчо-оперативна група негайно прибула на місце та встановила обставини події.

Як виявилося, дорослі разом із своїми доньками (6 та 9 років) святкували державне свято, коли з ними познайомився невідомий чоловік. Він відразу почав пригощати дорослих та малечу.

Після цього батьки відпустили своїх дітей з незнайомцем, нібито за морозивом, а через деякий час налякані дівчатка повернулися та розповіли що трапилося.

Поліцейські встановили 53-річного зловмисника, який народився у Великій Новосілці, однак тривалий час мешкав за кордоном. У нього було вилучено мобільний телефон, де знаходився відеозапис розпусних дій стосовно маленьких дівчат, який є підтвердженням його незаконних дій.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 156 «Розбещення неповнолітніх» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до трьох років.

Наразі з дітьми працюють психологи, які допомагають дітям оговтатись. Сім’ї потерпілих на обліку в поліції не перебували.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області