На Донеччині ледь не вкоротив собі віку 14-річний хлопчик

На Донеччині ледь не вкоротив собі віку 14-річний хлопчик

22:00 29.06.2017
На Донеччині ледь не вкоротив собі віку 14-річний хлопчик

Хлопчика із зашморгом на шиї у с. Софіївка Костянтинівського району знайшов вітчим. Дитину у непритомному стані доставили до лікарні. З сім’єю працюють поліцейські.

До чергової частини Костянтинівського відділення поліції надійшло повідомлення від диспетчера швидкої медичної допомоги про те, що ними в непритомному стані доправлено до медичного закладу 14-річного хлопчика, який намагався вчинити самогубство. На місце події негайно виїхала група швидкого реагування та слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією, і між хлопчиком та вітчимом сталася неприємна розмова. Чоловік хотів, щоб хлопець порався по господарству, накричав на підлітка. Хлопчик пішов в сарай, взяв мотузку і намагався скоїти непоправне.

Зараз з родиною працюють інспектори ювенальної превенції, з’ясовують всі обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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