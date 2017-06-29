Прокуратура розслідує факт фізичного впливу поліції на активістів на Кіровоградщині

Прокуратура розслідує факт фізичного впливу поліції на активістів на Кіровоградщині

23:30 29.06.2017
Прокуратура розслідує факт фізичного впливу поліції на активістів на Кіровоградщині

Прокуратурою Кіровоградської області розпочато розслідування за фактом перевищення повноважень службовими особами Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, спеціального підрозділу Національної поліції «КОРД» та Національної гвардії України під час забезпечення 27 червня 2017 року, громадського порядку у с. Бережинка Кіровоградського району.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування встановлено, що працівниками поліції та нацгвардійцями проводилися заходи щодо забезпечення правопорядку навколо спірного майна агропідприємства у с. Бережинка та виявлено на території агропідприємства представників громадської організації «Внутрішній корпус батальйону Донбас».

В ході з’ясування поліцією дійсної мети прибуття та законності дій цих осіб, якими на той момент не було надано будь-яких угод на здійснення охоронної діяльності та підтвердження власних повноважень, підстав перебування їх на території підприємства, виникла сутичка між правоохоронцями та представниками громадської організації.

В результаті сутички поліцейськими було застосовано фізичний вплив та спричинено тілесні ушкодження декільком особам. Наразі слідчими прокуратури проводяться необхідні першочергові слідчі дії, по всім фактам заподіяння тілесних ушкоджень призначено судово-медичні експертизи.

Досудове розслідування триває та перебуває на контролі керівництва прокуратури області.

За матеріалами прес-служби прокуратури Кіровградської області

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