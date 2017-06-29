Прокуратура розслідує факт фізичного впливу поліції на активістів на Кіровоградщині
Прокуратура розслідує факт фізичного впливу поліції на активістів на Кіровоградщині
Прокуратурою Кіровоградської області розпочато розслідування за фактом перевищення повноважень службовими особами Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, спеціального підрозділу Національної поліції «КОРД» та Національної гвардії України під час забезпечення 27 червня 2017 року, громадського порядку у с. Бережинка Кіровоградського району.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування встановлено, що працівниками поліції та нацгвардійцями проводилися заходи щодо забезпечення правопорядку навколо спірного майна агропідприємства у с. Бережинка та виявлено на території агропідприємства представників громадської організації «Внутрішній корпус батальйону Донбас».
В ході з’ясування поліцією дійсної мети прибуття та законності дій цих осіб, якими на той момент не було надано будь-яких угод на здійснення охоронної діяльності та підтвердження власних повноважень, підстав перебування їх на території підприємства, виникла сутичка між правоохоронцями та представниками громадської організації.
В результаті сутички поліцейськими було застосовано фізичний вплив та спричинено тілесні ушкодження декільком особам. Наразі слідчими прокуратури проводяться необхідні першочергові слідчі дії, по всім фактам заподіяння тілесних ушкоджень призначено судово-медичні експертизи.
Досудове розслідування триває та перебуває на контролі керівництва прокуратури області.
За матеріалами прес-служби прокуратури Кіровградської області