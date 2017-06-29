У Сумах СБУ викрила конвертцентр, причетний до фінансування тероризму

У Сумах СБУ викрила конвертцентр, причетний до фінансування тероризму

23:00 29.06.2017
У Сумах СБУ викрила конвертцентр, причетний до фінансування тероризму

Підпільну структуру, що займалася незаконними валютними операціями та легалізацією коштів, отриманих підприємствами на тимчасово окупованих територіях, викрила у Сумах Служба безпеки України.

Зловмисники орендували три офіси, в яких проводилися операції з легалізації прибутків, одержаних підприємствами ОРДЛО. Потім готівка (російські рублі) переправлялася на тимчасово окуповані бойовиками території. При цьому використовувалися обігові кошти низки російських банків, які ділки контрабандним шляхом завозили з Росії до України.

Під час обшуків в орендованих зловмисниками приміщеннях та за місцем їх проживання оперативники спецслужби вилучили готівкою 10 мільйонів рублів, 180 тисяч доларів, два мільйона гривень, 22 тисячі євро, а також велику кількість золотих виробів, зокрема, колекційних монет.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 385-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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