У Дніпрі поліція розшукує водія, який на переході збив візок із дитиною

Поліція Дніпра розшукує свідків ДТП, після якої водій залишив місце аварії.

Слідче управління ГУНП в Дніпропетровській області розшукує свідки дорожньо-транспортної пригоди, яка мала місце 29 червня 2017 року приблизно о 01:25 на пр. Слобожанському м. Дніпро.

Водій автомобіля «Daewoo Lanos» рухався по проспекту з боку вул. Воронезької в напрямку вул. Василя Сухомлинського.

В районі будинку № 106 він здійснив наїзд на дитячу коляску з дитиною, з якою жінка перетинала проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході.

Після скоєння ДТП водій залишив місце пригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області