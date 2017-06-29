У Дніпрі поліція розшукує водія, який на переході збив візок із дитиною
У Дніпрі поліція розшукує водія, який на переході збив візок із дитиною
Поліція Дніпра розшукує свідків ДТП, після якої водій залишив місце аварії.
Слідче управління ГУНП в Дніпропетровській області розшукує свідки дорожньо-транспортної пригоди, яка мала місце 29 червня 2017 року приблизно о 01:25 на пр. Слобожанському м. Дніпро.
Водій автомобіля «Daewoo Lanos» рухався по проспекту з боку вул. Воронезької в напрямку вул. Василя Сухомлинського.
В районі будинку № 106 він здійснив наїзд на дитячу коляску з дитиною, з якою жінка перетинала проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході.
Після скоєння ДТП водій залишив місце пригоди.
За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області