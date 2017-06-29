У Харкові чоловік повісився на газовій трубі

О 07:49 до Холодногірського відділу поліції надійшло повідомлення від чоловіка, що на вулиці Благовіщенській виявлено тіло чоловіка.

На вигляд загиблому близько 55 років. Він покінчив життя самогубством, повісившись на газовій трубі.

Видимих ознак насильницької смерті не виявлено.

Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.115 з приміткою «самогубство» Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області