У Харкові затримано винуватця смертельної різанини
У Харкові затримано винуватця смертельної різанини
Під час сварки 57-річний чоловік наніс два удари кухонним ножем в живіт 45-річному знайомому. Від отриманих травм чоловік помер на місці.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції Слобідського відділу поліції встановили особу, причетну до скоєння злочину. Ним виявився раніше судимий 57-річний мешканець міста Харкова. Чоловік не став заперечувати своєї провини та зізнався у скоєному.
З його слів стало відомо, що в квартирі товариша вони розпивали спиртні напої. Між чоловіками раптово виникла сварка, в результаті 57- річний чоловік схопив ніж та вдарив господаря квартири в живіт.
Речові докази вилучені.
Зловмисника затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.
Слідчим відкрито кримінальне провадження з ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області