У Харкові затримано винуватця смертельної різанини

Під час сварки 57-річний чоловік наніс два удари кухонним ножем в живіт 45-річному знайомому. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції Слобідського відділу поліції встановили особу, причетну до скоєння злочину. Ним виявився раніше судимий 57-річний мешканець міста Харкова. Чоловік не став заперечувати своєї провини та зізнався у скоєному.

З його слів стало відомо, що в квартирі товариша вони розпивали спиртні напої. Між чоловіками раптово виникла сварка, в результаті 57- річний чоловік схопив ніж та вдарив господаря квартири в живіт.

Речові докази вилучені.

Зловмисника затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчим відкрито кримінальне провадження з ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області