У Чернівцях псевдомінувальника за рішенням суду лікуватимуть у спецзакладі

Шевченківський районний суд м. Чернівці задовольнив клопотання керівника Чернівецької місцевої прокуратури про застосування примусових заходів медичного характеру до 48-річного мешканця с. Нові Драчинці Кіцманського району, який надавав правоохоронцям завідомо неправдиві повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Так, 10.09.2016 чоловік зателефонував на спецлінію «102» чергової частини ГУНП в Чернівецькій області та повідомив неправдиву інформацію про наміри встановлення невідомими особами вибухового пристрою у будівлі ВАТ «Туристичний комплекс Черемош».

Подібні жарти дестабілізують роботу державних та правоохоронних органів. Задля перевірки достовірності інформації та попередження негативних наслідків залучається велика кількість правоохоронців, вживаються заходи до евакуації громадян з можливого джерела небезпеки, а це потребує значних фінансових та людських ресурсів.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що зловмисник страждає психічним розладом, про що засвідчують результати судової психолого-психіатричної експертизи.

Саме результати цієї експертизи стали підставою для клопотання прокуратури перед судом про примусове лікування чоловіка.

За матеріалами прес-служби прокуратури Чернівецької області