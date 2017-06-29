На Дніпропетровщині засуджено ініціатора кривавої різанини

На Дніпропетровщині засуджено ініціатора кривавої різанини

16:40 29.06.2017
На Дніпропетровщині засуджено ініціатора кривавої різанини

Вироком Орджонікідзевського міського суду 47-річного громадянина визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Так, подія сталася у січні 2017 року на сходовому майданчику житлового будинку у м. Покров. Між раніше судимим чоловіком, його знайомою та її братом виникла сварка, яка згодом переросла у бійку, в результаті чого потерпілий, захищаючи сестру, отримав від нападника один удар розкладним ножем у грудну клітину.

Завдяки вчасно наданій медичній допомозі травма виявилася не смертельною. Свою вину зловмисник визнав частково.

Суд погодився з позицією сторони обвинувачення, яке підтримувалось Нікопольською місцевою прокуратурою, та призначив чоловікові покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області

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