Вбивць мера міста Старобільська засуджено у Луганській області

Вбивць мера міста Старобільська засуджено у Луганській області

17:00 29.06.2017
Вбивць мера міста Старобільська засуджено у Луганській області

Прокуратурою Луганської області підтримано державне (публічне) обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства Старобільського міського голови В. Живаги.

 

Нагадаємо, що у лютому 2016 року тіло мера Старобільська знайшли із вогнепальними пораненнями голови на території Старобільської міської ради.

Розслідуванням встановлено, що двоє мешканців Луганщини, будучи членами організованої злочинної групи, знаходячись на території подвір’я Старобільської міської ради та виконуючи замовлення на вбивство, застрелили вказаного посадовця.

Призначення засудженим покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років відбулося за принципової позиції прокурора у кримінальному провадженні.

Кримінальне провадження стосовно організатора цього умисного вбивства виділено в окреме провадження та його оголошено у розшук.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області

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