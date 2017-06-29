На Харківщині засуджено нелюда, який викрав та кілька днів ґвалтував дівчину
На Харківщині засуджено нелюда, який викрав та кілька днів ґвалтував дівчину
Чугуївський міський суд області підтримав позицію Вовчанського відділу Чугуївської місцевої прокуратури та визнав винним 38-річного мешканця с. Рубіжне відразу за кількома статтями Кримінального кодексу України.
Як розповів начальник Вовчанського відділу місцевої прокуратури Вадим Єфремов, зловмиснику призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.
"Прокуратура довела у суді, що у новорічну ніч 2016 року зловмисник викрав з вулиці неповнолітню дівчину. Він підійшов до неї ззаду, приставив до горла ножа та змусив піти з ним. Чоловік привів дівчину до одного з дачних будинків, де він тимчасово мешкав без відома господарів. Викрадач утримував свою жертву у холодному сирому приміщенні зі зв'язаними руками та ногами, неодноразово гвалтував. 4 січня дівчині вдалося втекти", - розповів В. Єфремов.
У ході розслідування встановлено, що напередодні викрадення зловмисник сокирою вибив замок в одному із дачних будинків, де і оселився. Крім того, цього ж вечора він обікрав сільський магазин. Чоловік через вікно проник у середину крамниці та виніс звідти тепловентилятори, мультиварку, білизну, засоби гігієни, продукти харчування, солодощі, сигарети та інше. Загальна сума вкраденого склала понад 4 тис. грн.
Наступної ночі зловмисник обікрав сусідній дачний будинок. Його здобиччю стали телевізор та радіоприймач.
Мешкав викрадач на чужій дачі з 24 грудня 2015 року до 4 січня 2016 року.
Чоловіка визнано винним у викраденні людини та незаконному позбавленні волі, згвалтуванні неповнолітньої, незаконному проникненні до житла та крадіжці з проникненням, вчиненій повторно (ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 152, ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 185 КК України).
За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області