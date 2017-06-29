На Харківщині засуджено нелюда, який викрав та кілька днів ґвалтував дівчину

Чугуївський міський суд області підтримав позицію Вовчанського відділу Чугуївської місцевої прокуратури та визнав винним 38-річного мешканця с. Рубіжне відразу за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Як розповів начальник Вовчанського відділу місцевої прокуратури Вадим Єфремов, зловмиснику призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

"Прокуратура довела у суді, що у новорічну ніч 2016 року зловмисник викрав з вулиці неповнолітню дівчину. Він підійшов до неї ззаду, приставив до горла ножа та змусив піти з ним. Чоловік привів дівчину до одного з дачних будинків, де він тимчасово мешкав без відома господарів. Викрадач утримував свою жертву у холодному сирому приміщенні зі зв'язаними руками та ногами, неодноразово гвалтував. 4 січня дівчині вдалося втекти", - розповів В. Єфремов.

У ході розслідування встановлено, що напередодні викрадення зловмисник сокирою вибив замок в одному із дачних будинків, де і оселився. Крім того, цього ж вечора він обікрав сільський магазин. Чоловік через вікно проник у середину крамниці та виніс звідти тепловентилятори, мультиварку, білизну, засоби гігієни, продукти харчування, солодощі, сигарети та інше. Загальна сума вкраденого склала понад 4 тис. грн.

Наступної ночі зловмисник обікрав сусідній дачний будинок. Його здобиччю стали телевізор та радіоприймач.

Мешкав викрадач на чужій дачі з 24 грудня 2015 року до 4 січня 2016 року.

Чоловіка визнано винним у викраденні людини та незаконному позбавленні волі, згвалтуванні неповнолітньої, незаконному проникненні до житла та крадіжці з проникненням, вчиненій повторно (ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 152, ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 185 КК України).

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області