На Харківщині засуджено нелюда, який викрав та кілька днів ґвалтував дівчину

На Харківщині засуджено нелюда, який викрав та кілька днів ґвалтував дівчину

12:05 29.06.2017
На Харківщині засуджено нелюда, який викрав та кілька днів ґвалтував дівчину
Чугуївський міський суд області підтримав позицію Вовчанського відділу Чугуївської місцевої прокуратури та визнав винним 38-річного мешканця с. Рубіжне відразу за кількома статтями Кримінального кодексу України.
Як розповів начальник Вовчанського відділу місцевої прокуратури Вадим Єфремов, зловмиснику призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.
 
"Прокуратура довела у суді, що у новорічну ніч 2016 року зловмисник викрав з вулиці неповнолітню дівчину. Він підійшов до неї ззаду, приставив до горла ножа та змусив піти з ним. Чоловік привів дівчину до одного з дачних будинків, де він тимчасово мешкав без відома господарів. Викрадач утримував свою жертву у холодному сирому приміщенні зі зв'язаними руками та ногами, неодноразово гвалтував. 4 січня дівчині вдалося втекти", - розповів В. Єфремов.
 
У ході розслідування встановлено, що напередодні викрадення зловмисник сокирою вибив замок в одному із дачних будинків, де і оселився. Крім того, цього ж вечора він обікрав сільський магазин. Чоловік через вікно проник у середину крамниці та виніс звідти тепловентилятори, мультиварку, білизну, засоби гігієни, продукти харчування, солодощі, сигарети та інше. Загальна сума вкраденого склала понад 4 тис. грн.
 
Наступної ночі зловмисник обікрав сусідній дачний будинок. Його здобиччю стали телевізор та радіоприймач. 
 
Мешкав викрадач на чужій дачі з 24 грудня 2015 року до 4 січня 2016 року.
 
Чоловіка визнано винним у викраденні людини та незаконному позбавленні волі, згвалтуванні неповнолітньої, незаконному проникненні до житла та крадіжці з проникненням, вчиненій повторно (ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 152, ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 185 КК України).
За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області
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