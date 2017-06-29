На Харківщині засуджено жінку, яка вчинила криваву різанину заради подруги

На вимогу прокуратури вироком Комінтернівського районного суду м. Харкова 36-річну раніше судиму харків'янку визнано винною у закінченому замаху на вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України).

Як розповів керівник Харківської місцевої прокуратури №5 Андрій Бугаєв, зловмисницю засуджено до 8 років позбавлення волі.

Подія сталася у березні 2016 року. Жінка разом зі своєю сусідкою вживали алкоголь. Подруга повідомила, що посварилася зі своїм співмешканцем та розповіла про намір вигнати чоловіка з квартири.

"Того ж дня жінка зайшла до сусідки у гості. Остання сварилася зі співмешканцем. Вона вирішила помститися за подругу. Пішла додому, взяла кухонного ножа і повернулася до квартири сусідки. Там жінка підійшла до співмешканця подруги, який сидів у кріслі в одній із кімнат, і вдарила його ножем у груди. Наступний удар чоловік відвів рукою. Ніж потрапив у руку", - розповів А. Бугаєв.

Рятуючись, чоловік вибіг з квартири на вулицю. Там випадковий перехожий викликав швидку медичну допомогу, що і врятувало життя потерпілого.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області