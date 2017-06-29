На Харківщині не вижив чоловік, якого збив потяг

На Харківщині не вижив чоловік, якого збив потяг

13:40 29.06.2017
На Харківщині не вижив чоловік, якого збив потяг

Повідомлення про подію надійшло до Основ'янського відділу поліції о 10:22.

Встановлено, що на залізничній станції «Основа» на переході потягом сполученням «Лисичанськ-Київ» було травмовано 50-річного чоловіка. З численними травмами та забиттями в стані алкогольного сп'яніння постраждалого було доставлено до відділення реанімації Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

В лікарні чоловік помер.

Проводиться подальша перевірка.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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