На Харківщині під час ДТП загинули жінка-водій та дівчина-пасажир

Аварія сталася 29 червня о 03:30 на проспекті Незалежності в місті Ізюм.

На місце пригоди виїжджали працівники поліції. Правоохоронці встановили, що 24-річна жінка-водій автомобіля «BMW» не впоралась з керуванням та допустила наїзд на опору електромережі. В результаті отримала тілесні ушкодження, від яких померла в кареті швидкої допомоги по дорозі в лікарню. 16-річна дівчина-пасажир померла на місці аварії.

Слідчими складені всі відповідні документи для подальшого проведення необхідних експертиз та встановлення причин ДТП. Слідчі дії тривають.

Автомобіль наразі поміщено на майданчик для зберігання вилученого транспорту Ізюмського відділу поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області