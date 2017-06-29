У Полтаві легковик збив пішохода неподалік від переходу

У Полтаві легковик збив пішохода неподалік від переходу

19:00 29.06.2017
У Полтаві легковик збив пішохода неподалік від переходу

Близько 16:17 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що на перехресті вул. Івана Мазепи та Грушевського сталась ДТП.

При виїзді на місце події слідчо-оперативної групи було встановлено, що автомобіль «Volkswagen Passat» здійснив наїзд на пішохода. Пішохід отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Обставини та причини ДТП встановлює слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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