У Полтаві легковик збив пішохода неподалік від переходу

Близько 16:17 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що на перехресті вул. Івана Мазепи та Грушевського сталась ДТП.

При виїзді на місце події слідчо-оперативної групи було встановлено, що автомобіль «Volkswagen Passat» здійснив наїзд на пішохода. Пішохід отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Обставини та причини ДТП встановлює слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області