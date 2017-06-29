На Миколаївщині депутат облради вчинив стрілянину

На Миколаївщині депутат облради вчинив стрілянину

20:04 29.06.2017
На Миколаївщині депутат облради вчинив стрілянину

До Арбузинського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що 12:44 у лісосмузі біля с. Нові Ставки депутат стріляв у повітря з рушниці.

Із пояснень заявників встановлено, що 56-річний депутат обласної ради, побачивши громадян у лісосмузі, звинуватив їх у незаконній вирубці дерев та, лякаючи родину селян, вистрілив у повітря з рушниці, потім забрав їх бензопилу та з місця події поїхав.

Слідчими Арбузинського відділення поліції Братського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого попередньо за ознаками ч.4 ст. 296 КК України «Хуліганство», що карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Встановлюються усі обставини події та проводяться першочергові слідчі дії. Вирішується питання про додаткову кваліфікацію. Розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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