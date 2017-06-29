На Донеччині СБУ затримала у районі АТО інформатора терористів
На Донеччині СБУ затримала у районі АТО інформатора терористів
Інформатора терористів затримала у районі проведення антитерористичної організації контррозвідка Служби безпеки України.
Член агентурної мережі бойовиків т.зв. «ДНР», переселенець з Донецька, мешкав у Покровському районі Донеччини.
За завданням терористів зловмисник збирав та передавав їм інформацію військового характеру про задіяні в АТО підрозділи ЗС України.
Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, тривають слідчі дії.
За матеріалами прес-центру СБУ