На Донеччині СБУ затримала у районі АТО інформатора терористів

Інформатора терористів затримала у районі проведення антитерористичної організації контррозвідка Служби безпеки України.

Член агентурної мережі бойовиків т.зв. «ДНР», переселенець з Донецька, мешкав у Покровському районі Донеччини.

За завданням терористів зловмисник збирав та передавав їм інформацію військового характеру про задіяні в АТО підрозділи ЗС України.

Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ