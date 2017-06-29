На Донеччині СБУ затримала у районі АТО інформатора терористів

На Донеччині СБУ затримала у районі АТО інформатора терористів

21:30 29.06.2017
На Донеччині СБУ затримала у районі АТО інформатора терористів

Інформатора терористів затримала у районі проведення антитерористичної організації контррозвідка Служби безпеки України.

Член агентурної мережі бойовиків т.зв. «ДНР», переселенець з Донецька, мешкав у Покровському районі Донеччини.

За завданням терористів зловмисник збирав та передавав їм інформацію військового характеру про задіяні в АТО підрозділи ЗС України.

Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ 

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