На Львівщині судитимуть водія, який чинив опір правоохоронцям

За процесуального керівництва Золочівської місцевої прокуратури Миколаївським відділенням поліції Стрийського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області скеровано до суду кримінальне провадження відносно водія за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 342, ст. 128 КК України.

Нагадаємо, що в перших числах червня 2017 року при здійсненні екіпажем патрульної поліції Миколаївського відділення поліції патрулювання та забезпечення охорони публічного порядку було помічено водія, який керуючи автомобілем, не відреагував на законну вимогу працівників поліції зупинити транспортний засіб, а почав втікати збільшуючи швидкість.

Відтак, усвідомлюючи неможливість втечі від переслідування водій зупинив транспортний засіб та почав втікати від працівників поліції.

В подальшому, в ході затримання, останній, чинив опір правоохоронцю, в результаті чого працівник поліції отримав середньої тяжкості тілесні ушкодження.

При цьому з’ясовано, що порушник перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Зазначимо, що за вчинене горе-водію загрожує до 2 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області