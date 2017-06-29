У Харківській області на хабарі затримано підполковника поліції, - СБУ

У Харківській області на хабарі затримано підполковника поліції, - СБУ

14:20 29.06.2017
У Харківській області на хабарі затримано підполковника поліції, - СБУ

Заступника начальника одного з районних відділів поліції Харківщини викрила на хабарництві Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою.

Поліцейський чиновник щомісячно здирав 10 тисяч гривень з місцевого підприємця, який займався роздрібною торгівлею алкогольними напоями. У відповідь «перевертень у погонах» обіцяв не втручатися у господарську діяльність підприємця та не притягувати до відповідальності за порушення законів в сфері обігу алкогольної продукції.

Правоохоронці затримали хабарника на шляху додому після одержання чергової щомісячної данини.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами прес-центру СБУ

Заступника начальника одного з районних відділів поліції Харківщини викрила на хабарництві Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою.

Поліцейський чиновник щомісячно здирав 10 тисяч гривень з місцевого підприємця, який займався роздрібною торгівлею алкогольними напоями. У відповідь «перевертень у погонах» обіцяв не втручатися у господарську діяльність підприємця та не притягувати до відповідальності за порушення законів в сфері обігу алкогольної продукції.

Правоохоронці затримали хабарника на шляху додому після одержання чергової щомісячної данини.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3648#sthash.A3iTwO1B.dpuf

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