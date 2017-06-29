У Дніпрі під час пожежі були врятовані двоє маленьких дітей

29 червня о 07:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла за адресою: Чечелівський район міста Дніпро, вулиця Виборзька.

За повідомленням до місця виклику було негайно направлено черговий караул 2-ої державної пожежно-рятувальної частини 8-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. По прибуттю на місце надзвичайної ситуації рятувальники з’ясували, що пожежа виникла в електричному щитку на шостому поверсі дев’яти поверхового житлового будинку. Потрапивши в середину багатоповерхівки особовий склад відразу ж приступив до ліквідації пожежі.

В квартирі на 7-му знаходилося 2 дитини: дівчинка 2006 року народження та хлопчик 2011 року народження. У зв’язку із сильним задимленням батько намагався самостійно вивести своїх дітей на свіже повітря, коли на допомогу з’явився рятувальник. Вогнеборець взяв хлопчика на руки прикриваючи органи дихання тканиною разом з батьком та старшою дівчинкою вивів постраждалих по сходовій клітці на свіже повітря, з подальшою госпіталізацією дітей до дитячої лікарні.

О 08:42 пожежу було локалізовано, а о 08:51 повністю ліквідовано. До гасіння пожежі було залучено 9 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області. У зв’язку з сильним задимленням на місці події працювало 4 вогнеборця в апаратах для захисту органів дихання по 30 хвилин кожний.

Вогнем пошкоджено електричний щиток на 6-му поверсі на площі 1,5 квадратних метри.

Причину пожежі встановлюють правоохоронні органи.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області