На Херсонщині затримано рекетира, який тероризував місцевих фермерів

На Херсонщині затримано рекетира, який тероризував місцевих фермерів

15:00 29.06.2017
На Херсонщині затримано рекетира, який тероризував місцевих фермерів

Від дій зловмисника постраждали фермери з Генічеського та Новотроїцького районів, у яких він відібрав кількасот гектарів землі. Маючи кримінальне минуле, зловмисник залякував жертв фізичною розправою та знищенням майна. Після чого незаконно заволодівав великими площами родючих земель.

Якщо фермери чинили опір, зловмисник розбивав їх автомобілі, палив майно та нещадно бив власників земельних ділянок. Таким способом зловмисник привласнив 20 гектарів полів у жительки Новотроїцького району. Сума збитків лише за цим фактом становить майже 30 тисяч доларів.

Крім земель, учасник злочинної групи привласнював ставки та зернові елеватори. Затримували зловмисника на території Новотроїцького району оперативники Управління карного розшуку, слідчого управління Головного управління Національної поліції в Херсонській області та працівники роти поліції особливого призначення під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

- Наразі ми встановлюємо усі факти злочинної діяльності 40-річного затриманого, рахуємо суми збитків за кожною заявою. А також встановлюємо всіх учасників, причетних до незаконного заволодіння землями, - повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Херсонській області Артур Мєріков.

Згідно з постановою суду зловмисник затриманий для подальшого тримання під вартою. Проводяться слідчо-розшукові заходи по встановленню всіх організаторів злочинної групи.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

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