Миколаївські поліцейські перекрили канал постачання повій за кордон

Під процесуальним керівництвом обласної прокуратури слідчими Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області оперативниками відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми та Департаменту БЗПТЛ, спільно із працівниками Держприкордонслужби, в рамках розслідування кримінального провадження проведено заходи з припинення діяльності каналу торгівлі людьми.

Зокрема, зловмисники організували вивезення жінок, громадянок України, до однієї з країн Європи з подальшим втягненням їх у сферу незаконного надання інтимних послуг.

На даний час тривають слідчі дії в аеропорту Бориспіль, звідки намагались вивезти трьох потенційних жертв, та у Миколаєві відносно особи, яка підозрюється у причетності до організації каналу торгівлі людьми.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області