Миколаївські поліцейські перекрили канал постачання повій за кордон
Миколаївські поліцейські перекрили канал постачання повій за кордон
Під процесуальним керівництвом обласної прокуратури слідчими Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області оперативниками відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми та Департаменту БЗПТЛ, спільно із працівниками Держприкордонслужби, в рамках розслідування кримінального провадження проведено заходи з припинення діяльності каналу торгівлі людьми.
Зокрема, зловмисники організували вивезення жінок, громадянок України, до однієї з країн Європи з подальшим втягненням їх у сферу незаконного надання інтимних послуг.
На даний час тривають слідчі дії в аеропорту Бориспіль, звідки намагались вивезти трьох потенційних жертв, та у Миколаєві відносно особи, яка підозрюється у причетності до організації каналу торгівлі людьми.
За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області