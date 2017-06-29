На Закарпатті невідомий жорстоко порізав водія автомобіля "ВАЗ"

Свалявські правоохоронці встановлюють особу чоловіка, котрий наніс закарпатцю тяжкі тілесні ушкодження. За даним фактом розпочато слідство.

Сьогодні, 29 червня, по опівночі, на лінію 102 надійшло повідомлення від офіціанта одного зі свалявських ресторанів. Чоловік повідомив, що близько пів-на першу, до їх закладу під‘їхав чоловік з пораненням.

Правоохоронці з‘ясували, що до ресторану під‘їхав автомобіль марки ВАЗ 21099. За кермом авто перебував свалявчанин, який пояснив, що підвозив громадянина. Пасажир безпричинно почав наносити йому удари ножем. Зі слів свідків, невідомий громадянин, що наніс тяжкі тілесні ушкодження водію, втік у напрямку річки Латориця.

Самого потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення Свалявської центральної районної лікарні.

Автомобіль доставлено до Свалявського відділу поліції. За даним фактом проводиться перевірка.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області