На Миколаївщині нелюда засуджено за вбивство та розчленування

За принципової позиції Первомайської місцевої прокуратури, яка підтримувала публічне обвинувачення, 31-річний чоловік, який у квітні 2015 року жорстоко вбив свого товариша, проведе за гратами 12 років.

У ході судового засідання встановлено, під час розпиття спиртних напоїв між двома знайомими зав’язалася суперечка, у ході якої обвинувачений схопив сокиру і наніс два удари по голові своєму 37-річному товаришу, який від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці. Аби приховати злочин, вбивця сокирою розчленив тіло товариша та виніс його до напівзруйнованої будівлі, розташованої неподалік від місця злочину.

Майже 1,5 року знадобилось правоохоронцям щоб розкрити цей злочин, який був скоєний в умовах неочевидності. У листопаді 2016 року завдяки кропіткій роботі працівників прокуратури та поліції злочинця було затримано. До речі зловмисник вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення корисливих злочинів.

За матеріалами прес-служби прокуратури Миколаївської області