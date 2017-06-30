Одразу семеро нелегалів затримані у Закарпатській області

Одразу семеро нелегалів затримані у Закарпатській області

01:00 30.06.2017
Одразу семеро нелегалів затримані у Закарпатській області

Спільно з працівниками оперативно-розшукового відділу Чопського прикордонного загону працівники відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, та слідчо-оперативною групою в складі працівників Великоберезнянського відділення поліції та ГУНП в Закарпатській області  у селі Малий Березний затримали групу нелегальних мігрантів.

Нелегалів разом із їхнім провідником – місцевим мешканцем – вистежили поряд із будинком березнянця. За попередньою інформацією, чоловік мав посприяти в переправці 7 нелегалів, серед яких троє громадян Шрі-Ланки та четверо бангладешців, через Україно-Словацький кордон.

Усіх затриманих опитано.

Працівники поліції продовжують слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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