На Закарпатті поліцейські вилучили у чоловіка холодну та вогнепальну зброю

На Закарпатті поліцейські вилучили у чоловіка холодну та вогнепальну зброю

03:02 30.06.2017
На Закарпатті поліцейські вилучили у чоловіка холодну та вогнепальну зброю

Під час проведення санкціонованого обшуку, підставою для якого була ухвала Тячівського районного суду, у будинку 20-річного жителя села Колодне виявили зброю.

У приміщенні літньої кухні знайшли двоцівкову рушницю, 16 набоїв до неї, патрони та ніж.

Усі вилучені предмети направлено на експертизу.

Слідство у справі триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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