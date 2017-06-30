На Закарпатті поліцейські вилучили у чоловіка холодну та вогнепальну зброю

Під час проведення санкціонованого обшуку, підставою для якого була ухвала Тячівського районного суду, у будинку 20-річного жителя села Колодне виявили зброю.

У приміщенні літньої кухні знайшли двоцівкову рушницю, 16 набоїв до неї, патрони та ніж.

Усі вилучені предмети направлено на експертизу.

Слідство у справі триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області