На Закарпатті поліцейські вилучили у чоловіка холодну та вогнепальну зброю
На Закарпатті поліцейські вилучили у чоловіка холодну та вогнепальну зброю
Під час проведення санкціонованого обшуку, підставою для якого була ухвала Тячівського районного суду, у будинку 20-річного жителя села Колодне виявили зброю.
У приміщенні літньої кухні знайшли двоцівкову рушницю, 16 набоїв до неї, патрони та ніж.
Усі вилучені предмети направлено на експертизу.
Слідство у справі триває.
За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області