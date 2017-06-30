У Костополі невідомі підірвали гранату біля автомобілю

О пів на одинадцяту ночі до поліції повідомив 42-річний костопільчанин, що невідомі особи кинули вибуховий предмет, унаслідок чого було пошкоджено його автомобіль.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що транспортний засіб «Volkswagen Caddy» був припаркований у дворі біля під’їзду багатоповерхівки, на вулиці Рівненська районного центру. Іномарка належить 38-річній дружині, яка працює приватним підприємцем.

За результатами огляду місця події працівниками вибухотехнічного відділу ГУНП в Рівненській області з’ясувалося, що невідомі кинули гранату «РГД 5».

За цим фактом слідчими Костопільського відділу поліції розпочато досудове розслідування за частиною 4 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. З місця події експерти вилучили важіль з маркуванням та металеві уламки різної величини, після чого речові докази направили на експертизу до Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину.

У результаті вибуху ніхто не постраждав.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області