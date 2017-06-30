Поліція Київщини затримала чоловіка за збут важких наркотиків
Поліція Київщини затримала чоловіка за збут важких наркотиків
Поліцейським стало відомо, що у місті Богуслав проживає чоловік, який підозрюється у збуті наркотиків.
В результаті ряду оперативно-розшукових заходів інформація підтвердилася.
Дилером виявився сорокарічний місцевий мешканець. Правоохоронцям вдалося задокументувати кілька фактів продажу опію ацетильованого кільком різним громадянам.
В результаті обшуку помешкання дилера, поліцейські виявили та вилучили речові докази: наркотики та гроші, зароблені в спосіб продажу зілля.
Чоловіку оголосили про підозру а також перевіряють на причетність до інших незаконних дій.
За матеріалами ВК ГУНП у Київській області