Поліція Київщини затримала чоловіка за збут важких наркотиків

Поліція Київщини затримала чоловіка за збут важких наркотиків

04:00 30.06.2017
Поліція Київщини затримала чоловіка за збут важких наркотиків

Поліцейським стало відомо, що у місті Богуслав проживає чоловік, який підозрюється у збуті наркотиків.

В результаті ряду оперативно-розшукових  заходів інформація підтвердилася.

Дилером виявився сорокарічний місцевий мешканець. Правоохоронцям вдалося задокументувати кілька фактів продажу опію ацетильованого кільком різним громадянам.

В результаті обшуку помешкання дилера, поліцейські виявили та вилучили речові докази: наркотики та гроші, зароблені в спосіб продажу зілля.

Чоловіку оголосили про підозру а також перевіряють на причетність до інших незаконних дій.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області

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